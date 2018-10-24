17 mültecinin cenazesi Irak'a gönderildi

İzmir'in Menderes ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 15 mülteci ile Karaburun'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 1 ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince uyarı ateşi açılması sonucu seken kurşunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 1 kişinin cenazeleri aynı uçakla Irak'a gönderildi.

Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun Değirmençay'a devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 23 kişinin cesedi için İzmir Adli Tıp Kurumunda yürütülen işlemler devam ediyor. İşlemleri tamamlan 15 kişinin cenazesi akrabalarına teslim edildi.

Uluslararası Iraklı Mülteciler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Haitham Ahmet Star yaptığı açıklamada, Irak Büyükelçiliği tarafından görevlendirilen bir heyet ile kazada hayatını kaybeden 6'sı çocuk, 2'si kadın 15 kişinin Iraklı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Star, morgdaki diğer 8 cenazenin teşhisi için de Irak'tan ailelerin geleceğini anlatarak, "Kazada hayatını kaybeden 15 kişinin cenazesini aldık. Cenazeleri uçakla Irak'a götüreceğiz” dedi.

Star, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a ve yetkililere de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Karaburun'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 1 Iraklı ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir minibüsün 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışması üzerine jandarma ekiplerince açılan uyarı ateşinde seken kurşunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Irak uyruklu 1 kişinin de aynı uçakla Irak'a götürüldüğü ifade edildi.