17. MÜSİAD EXPO iş dünyasını İstanbul'da buluşturacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 17. MÜSİAD EXPO Uluslararası Fuarı hakkında açıklamalarda bulunarak, "21 Kasım Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı olarak yüksek teknoloji fuarı High Tech Port MÜSİAD ve Uluslararası İş Forumu (IBF) da gerçekleştirilecek" dedi.

CNR Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan 17. MÜSİAD EXPO'ya yatırımcılara büyümeye ve birlikte kazanmanın ortak noktasında yer almaya davet ettiklerini ifade eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, fuarın yeni iş fırsatlarının adresi olacağını söyledi. Ülkü, "Küresel iş ağları kurmak, global pazarlarda söz sahibi olmak, KOBİ'leri güçlendirmek ve etkin büyümeyi hızlandırmak üzere iş dünyasını buluşturacak ve B2B görüşmelerle fuarımız yeni iş fırsatlarının adresi olacak" dedi.

Dünyada ticaretin doğuya kaydığını söyleyen Ülkü: "Gelecek, nüfus ve üretim yoğunluğu olan ülkelerin olacak. Türkiye ticaret savaşları içinden hep kazançlı çıkacak çok önemli değerlere sahip. Yapmamız gereken tüketim ekonomisinden uzaklaşıp, üretim ekonomisine doğru yönelmek. Dünya 5'ten büyük dedik. Bunu bir kez daha EXPO'da gözler önüne sereceğiz” dedi.

EXPO'nun Türkiye ekonomisinin büyümesinde önemli misyon üstlendiğini belirten Başkan Ümit Ülkü, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu dar boğazdan çıkabilmesi, cari açık dengesinin kurulması ve yabancı yatırımcının yanı sıra yerli yatırımcının yeni yatırımlara motive edilmesini sağladığını ifade etti. Ülkü, "İş dünyasına ve vatandaşa ülke ekonomisinin geleceği konusunda güven veren bir zirve olarak MÜSİAD EXPO; imalat, yatırım, ihracat anlayışıyla çalışan inanmış üyelerle konomimizin itici gücü olacak. Ülkemizin 2023 itibariyle 500 milyar dolarlık ihracat hedefine en önemli katkıyı MÜSİAD EXPO ile yapacağız" dedi.

Fuarın 2016 yılında 72 bin ziyaretçi ağırladığını söyleyen Ülkü, bu yıl, yerli yabancı en az 600 firmanın katılımının, 8 bin'in üzerinde B2B görüşmenin, 30 kadar ülkeden bakan düzeyinde katılımın beklendiğini belirtti. Yurt içi ve yurt dışından binlerce iş adamı ve satın almacı da B2B iş platformumuzda yüz yüze görüşme ve yeni iş anlaşmalarının temelini atma olanağı bulacağını söyledi.

Yatırımcı sayısında bu yıl rekor artış yaşandı

Öte yandan, 2023 için koyulan 500 milyar dolarlık ihracat hedefine yönelik en kritik zirvelerden biri olan 17. MÜSİAD EXPO'ya katılım başvurusu yapan yabancı yatırımcı sayısında bu yıl rekor sayıya ulaştı. Geçen yıllara oranla 6 kat artış yaşanan yabancı yatırımcıların dağılımı da çeşitlilik arz ediyor. Aralarında; Almanya, Fransa, Hollanda gibi AB ülkeleri olduğu kadar; Çin, Malezya, Kazakistan, Hindistan, Pakistan gibi Asya ülkeleri; Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya, Kenya, Sudan gibi Körfez Bölgesi ile Afrika'nın bulunduğu 100 kadar farklı ülkeden katılımcı bekleniyor.

Her iki yılda bir gerçekleştirilen EXPO ayrıca; Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu ve Afrika'dan Türki Cumhuriyetlere kadar yabancı iş adamları ve devlet adamlarını konuk edecek.