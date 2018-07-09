17 saat konserin verileceği Revival Festivali için geri sayım

Dünya çapında ünlü sanatçı ve grupların konserleriyle binlerce kişiyi Pool Stage ve Tech Ground sahnelerinde buluşturacak olan Revival Festivali için geri sayım başladı. Mekanique Alaçatı’nın ev sahiliği yapacağı program, 14 Temmuz saat 14.00’de başlayacak. İki sahnede toplam 17 saatlik müzik programlamasıyla gerçekleşecek festivale katılanlara, müzikle beraber, kum, deniz, güneş, workshoplar ve konukların havuzun tadını çıkaracağı özel bir program sunulacak. Bilet fiyatlarına plaj girişinin dahil olduğu ve 18 yaş üstü herkese açık Revival Festivale gün içinde kalkacak shuttle’lar aracılığıyla rahatlıkla ulaşılabilecek.

Mekanique Beach Club’ta 17 saatlik konser maratonunda, UMEK, BONDI (Live), Lea Dobricic, Sezer Uysal, Cranium III, Deniz Kabu, Eren Korun, Levent Özbay ve Ongun Tutuncu gibi ünlü isimler performanslarını sergileyecek. 26 Mayıs tarihinde Unique Alaçatı’da kapılarını açan ve 7 buçuk dönümlük arazi üzerine kurulan Mekanique Beach Club, 200 metrekarelik havuzu, plajı ve eğlenceli happy hour dj performanslarıyla Fresh Aqua Beach olarak hizmet verirken, gece 02.00’den sonra da after partileriyle adından söz ettiriyor.