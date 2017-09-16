18 bin çocuk sporla tanıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün 12 Haziran’da açtığı yaz spor okulları, 21 ayrı branşta hizmet verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin öğrencilerin yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmesi ve aynı zamanda yetenekli çocukların erken yaşlarda spora yönlendirilmesi için kurduğu yaz spor okulları bu yıl da büyük rağbet gördü. Çocuklarının ekonomik şartlarda ve güvenilir bir ortamda spor yapmasını isteyen ailelerin tercihi İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yaz Spor Okulları oldu. 21 branşta 80 eğitmenle kapılarını açan spor okullarından yaz boyunca 18 bin çocuk yararlandı. 4 aylık dönemde 11 ayrı merkezde eğitim alan kursiyerler, basketboldan, tenise, futboldan, yüzme, cimnastik, tekvando ve atletizme kadar sporun birçok branşıyla tanışma imkanı buldu.

Çocuklar da memnun, aileler de

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte üç ayrı merkezde yapılan kapanış törenleri ise şenlik havasında geçti. Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Alanı’nda yapılan törende aileler, çocuklarının yaz boyu kazandığı becerileri gururla izledi. Minik sporcular cimnastik, basketbol ve tekvando branşlarında gösteriler yaparken, katılan tüm sporculara madalya ve sertifika dağıtıldı. Evka-4 Spor Salonundaki törenlerde ise minik cimnastikçiler ilgi odağı oldu. Sergiledikleri figürler ve danslar tribünleri dolduran ailelerinden büyük alkış topladı. Yaz spor okullarının en gözde branşı yüzmede ise 5-6 yaş grubundaki minik yüzücüler ilk kulaçlarını attıkları Celal Atik Yüzme Havuzunda anne ve babalarına ayrı bir gurur yaşattı.