19 kiloluk kediye özel diyet

Normal bir kedinin 5 katı ağırlığında olan kedi, sağlığına kavuşabilmesi için diyete başlatıldı.

Karşıyaka’da hayvanseverler tarafından sokakta bakılan ve aşırı kilosu nedeniyle artık yürümekte dahi güçlük çeken 19 kiloluk kedi, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince Taypark Polikliniği’ne getirildi. Genel muayenesi yapılan 19.2 kiloluk kedi, hemen diyet programına alındı ve sistit tedavisine başlandı. Stresin obeziteyi tetiklemesi nedeniyle, kedi için rahat hareket edebileceği büyük bir kafes hazırlandı. Özel bakım sayesinde bir hafta içinde kilo vermeye başlayan kedinin tedavisi tamamen sağlığına kavuşana kadar devam edeceği belirtildi.

Hayvanlarda obezitenin giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Aşırı ve kötü beslenen, hareket etmeyen ve kolay kilo alma eğilimi olan kediler obezite riski ile karşı karşıyadır. Bu hastalık yaşam kalitesini düşürür, kalp yetmezliği gibi hastalıklara yol açar, ömrü kısaltır. Giderek yaygınlaşan obeziteye karşı hayvan sahipleri ve hayvanseverler dikkatli olmalı. Kediler yaşına ve harcadığı enerji oranına göre beslenmeli. Sokak kedilerine sağlıkları için yemek değil, mama verilmeli. Taci de çeşitli nedenlerle aşırı kiloya ulaşmış ancak emin ellerde. Hazırladığımız beslenme ve aktivite programıyla onu zayıflatıp iyileştireceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da, kedinin iyileştikten sonra sahiplenileceğini ifade ederek, "Karşıyaka, gerçek bir hayvan dostu kenttir. Bu kentte yaşayan her canlıya sahip çıkar, yaşam şartlarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışırız. Hayvanseverlerimizden gelen ihbar üzerine, kilosu nedeniyle hareket edemez durumda olan kediyi de korumamız altına aldık. Kediyi iyileştirdikten sonra sahiplendirerek, çok iyi bakılacağı sıcak bir yuvaya kavuşturacağız" diye konuştu.