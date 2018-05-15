19 Mayıs coşkusu festivalle taçlanacak

Üç gün sürecek festivalde; panellerden spor faaliyetlerine, konserlerden dans gösterilerine kadar onlarca etkinlik yapılacak.
Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, bu yıl ikinci kez “Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Festivali” düzenleyecek. Kentte şölen havası estirecek festival, 18-20 Mayıs tarihleri arasında, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Cuma günü saat 17.00’deki açılış töreninin ardından, saat 18.00’de Teknik Direktör Ersun Yanal ile Spor Yöneticisi ve Yazar Ahmet Diker’in katılımıyla “Dünyada ve Türkiye’de Futbol” paneli yapılacak. İlk gün etkinlikleri, Ayben ve tanınmış rapçilerin sahne alacağı "Burn Battle Zone" konseriyle sona erecek.
Dopdolu program
19 Mayıs’ta pilates, yoga, kano, aqua zumba, bisiklet turu, sağlık semineri, halk oyunu gösterisi gibi etkinliklerin düzenleneceği festival, Free Style Türkiye Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak. 20 Mayıs’ta yine gün boyunca birbirinden renkli faaliyetler gerçekleştirilirken, organizasyon saat 19.00’daki Gençlik Konseri ile son bulacak. Festivale ilişkin 0232 3670060 ve 0549 5220227 numaralı telefonlardan da detaylı bilgi alınabilecek.
Tüm İzmirlileri festivale davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyakamızda her bayramı büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyor, Ulu Önderimiz Atatürk’ün emanetlerine sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bu duruşumuzu bir kez daha sergileyerek muhteşem bir festival gerçekleştireceğiz. Herkesi bu coşkuya ortak olmaya bekliyoruz” dedi.
Gençlik, spor ve sağlıklı yaşam festivali programı
18.05.2018 CUMA
17.00 Açılış
18.00 Panel “Dünyada ve Türkiye’de Futbol”
Konuşmacılar: Teknik Direktör Ersun Yanal - Spor Yöneticisi ve Yazar Ahmet Diker
19.00 Burn Battle Zone Konseri
19.05.2018 CUMARTESİ
09.00 Aerofit&Pilates / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu
11.00 Yoga / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu
11.00 Kano Etkinliği / Karşıyaka Belediyesi Su Sporları Merkezi
14.00 "Obezite ve Psikolojiye Etkisi" Psikolog Beyza Bülbül, Özel Ata Sağlık Hastanesi / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu
15.00 Ödüllü Snake Sunumu, Fizyoterapist Seyid Polat / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu
16.00 Aqua Zumba (Sınırlı Sayıda Katılımcı) Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu - Portatif Havuz
16.00 Bisiklet Turu / Konak Saat Kulesi - Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu
17.00 Karşıyaka Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Yıl Sonu Gösterileri / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu - Ana Salon
17.00 Free Style Türkiye Şampiyonası - Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu
19.00 Zumba Party - Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu
20.05.2018 PAZAR
09.00 Zumba / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu
11.00 Pilates / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu
11.00 Bisiklet Turu / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu - Sasalı Kent Ormanı
14.00 "Sporcu Beslenmesi" Beslenme ve Diyet Uzm. Merve Ölmez Şenay Akay Derma Estetik -Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu
15.00 "Atatürk, Spor ve Sağlıklı Yaşam" Uzm. Fizyoterapist Nuri Üçler / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu
16.00 Aqua Zumba / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu - Portatif Havuz
16.00 Yoga Terapi / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu
16.30 Karşıyaka Belediyesi Bale Ekibi
Ulis Bale Hip Hop Ekibi
Ulis Bale Salsa Ekibi
Viyana Vals Topluluğu
Suzan Divrik Lisesi Dans Ekibi
Tabata Show
İris Spor Hint Dansı
İris Spor Rock&Roll
İris Spor Michael Jackson
İris Spor Karate Ekibi
İris Spor Capoeira Grubu
İzmir Dans Atölyesi
19.00 Gençlik Konseri