Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 11:25

19 Mayıs coşkusu festivalle taçlanacak

Ulusal bayramlarda büyük coşkuya sahne olan Karşıyaka, 19 Mayıs’ı da “Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Festivali” ile kutlayacak.

19 Mayıs coşkusu festivalle taçlanacak

15 Mayıs 2018 11:25

Üç gün sürecek festivalde; panellerden spor faaliyetlerine, konserlerden dans gösterilerine kadar onlarca etkinlik yapılacak.


Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, bu yıl ikinci kez “Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Festivali” düzenleyecek. Kentte şölen havası estirecek festival, 18-20 Mayıs tarihleri arasında, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Cuma günü saat 17.00’deki açılış töreninin ardından, saat 18.00’de Teknik Direktör Ersun Yanal ile Spor Yöneticisi ve Yazar Ahmet Diker’in katılımıyla “Dünyada ve Türkiye’de Futbol” paneli yapılacak. İlk gün etkinlikleri, Ayben ve tanınmış rapçilerin sahne alacağı "Burn Battle Zone" konseriyle sona erecek.



Dopdolu program


19 Mayıs’ta pilates, yoga, kano, aqua zumba, bisiklet turu, sağlık semineri, halk oyunu gösterisi gibi etkinliklerin düzenleneceği festival, Free Style Türkiye Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak. 20 Mayıs’ta yine gün boyunca birbirinden renkli faaliyetler gerçekleştirilirken, organizasyon saat 19.00’daki Gençlik Konseri ile son bulacak. Festivale ilişkin 0232 3670060 ve 0549 5220227 numaralı telefonlardan da detaylı bilgi alınabilecek.


Tüm İzmirlileri festivale davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyakamızda her bayramı büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyor, Ulu Önderimiz Atatürk’ün emanetlerine sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bu duruşumuzu bir kez daha sergileyerek muhteşem bir festival gerçekleştireceğiz. Herkesi bu coşkuya ortak olmaya bekliyoruz” dedi.



Gençlik, spor ve sağlıklı yaşam festivali programı


18.05.2018 CUMA


17.00 Açılış


18.00 Panel “Dünyada ve Türkiye’de Futbol”


Konuşmacılar: Teknik Direktör Ersun Yanal - Spor Yöneticisi ve Yazar Ahmet Diker


19.00 Burn Battle Zone Konseri



19.05.2018 CUMARTESİ


09.00 Aerofit&Pilates / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu


11.00 Yoga / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu


11.00 Kano Etkinliği / Karşıyaka Belediyesi Su Sporları Merkezi


14.00 "Obezite ve Psikolojiye Etkisi" Psikolog Beyza Bülbül, Özel Ata Sağlık Hastanesi / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu


15.00 Ödüllü Snake Sunumu, Fizyoterapist Seyid Polat / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu


16.00 Aqua Zumba (Sınırlı Sayıda Katılımcı) Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu - Portatif Havuz


16.00 Bisiklet Turu / Konak Saat Kulesi - Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu


17.00 Karşıyaka Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Yıl Sonu Gösterileri / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu - Ana Salon


17.00 Free Style Türkiye Şampiyonası - Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu


19.00 Zumba Party - Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu



20.05.2018 PAZAR


09.00 Zumba / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu


11.00 Pilates / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu


11.00 Bisiklet Turu / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu - Sasalı Kent Ormanı


14.00 "Sporcu Beslenmesi" Beslenme ve Diyet Uzm. Merve Ölmez Şenay Akay Derma Estetik -Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu


15.00 "Atatürk, Spor ve Sağlıklı Yaşam" Uzm. Fizyoterapist Nuri Üçler / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu


16.00 Aqua Zumba / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu - Portatif Havuz


16.00 Yoga Terapi / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu


16.30 Karşıyaka Belediyesi Bale Ekibi


Ulis Bale Hip Hop Ekibi


Ulis Bale Salsa Ekibi


Viyana Vals Topluluğu


Suzan Divrik Lisesi Dans Ekibi


Tabata Show


İris Spor Hint Dansı


İris Spor Rock&Roll


İris Spor Michael Jackson


İris Spor Karate Ekibi


İris Spor Capoeira Grubu


İzmir Dans Atölyesi


19.00 Gençlik Konseri




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç