19 Mayıs coşkusu festivalle taçlanacak

Üç gün sürecek festivalde; panellerden spor faaliyetlerine, konserlerden dans gösterilerine kadar onlarca etkinlik yapılacak.

Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, bu yıl ikinci kez “Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Festivali” düzenleyecek. Kentte şölen havası estirecek festival, 18-20 Mayıs tarihleri arasında, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Cuma günü saat 17.00’deki açılış töreninin ardından, saat 18.00’de Teknik Direktör Ersun Yanal ile Spor Yöneticisi ve Yazar Ahmet Diker’in katılımıyla “Dünyada ve Türkiye’de Futbol” paneli yapılacak. İlk gün etkinlikleri, Ayben ve tanınmış rapçilerin sahne alacağı "Burn Battle Zone" konseriyle sona erecek.

Dopdolu program

19 Mayıs’ta pilates, yoga, kano, aqua zumba, bisiklet turu, sağlık semineri, halk oyunu gösterisi gibi etkinliklerin düzenleneceği festival, Free Style Türkiye Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak. 20 Mayıs’ta yine gün boyunca birbirinden renkli faaliyetler gerçekleştirilirken, organizasyon saat 19.00’daki Gençlik Konseri ile son bulacak. Festivale ilişkin 0232 3670060 ve 0549 5220227 numaralı telefonlardan da detaylı bilgi alınabilecek.

Tüm İzmirlileri festivale davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyakamızda her bayramı büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyor, Ulu Önderimiz Atatürk’ün emanetlerine sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bu duruşumuzu bir kez daha sergileyerek muhteşem bir festival gerçekleştireceğiz. Herkesi bu coşkuya ortak olmaya bekliyoruz” dedi.

Gençlik, spor ve sağlıklı yaşam festivali programı

18.05.2018 CUMA

17.00 Açılış

18.00 Panel “Dünyada ve Türkiye’de Futbol”

Konuşmacılar: Teknik Direktör Ersun Yanal - Spor Yöneticisi ve Yazar Ahmet Diker

19.00 Burn Battle Zone Konseri

19.05.2018 CUMARTESİ

09.00 Aerofit&Pilates / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu

11.00 Yoga / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu

11.00 Kano Etkinliği / Karşıyaka Belediyesi Su Sporları Merkezi

14.00 "Obezite ve Psikolojiye Etkisi" Psikolog Beyza Bülbül, Özel Ata Sağlık Hastanesi / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu

15.00 Ödüllü Snake Sunumu, Fizyoterapist Seyid Polat / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu

16.00 Aqua Zumba (Sınırlı Sayıda Katılımcı) Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu - Portatif Havuz

16.00 Bisiklet Turu / Konak Saat Kulesi - Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu

17.00 Karşıyaka Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Yıl Sonu Gösterileri / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu - Ana Salon

17.00 Free Style Türkiye Şampiyonası - Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu

19.00 Zumba Party - Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu

20.05.2018 PAZAR

09.00 Zumba / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu

11.00 Pilates / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu

11.00 Bisiklet Turu / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu - Sasalı Kent Ormanı

14.00 "Sporcu Beslenmesi" Beslenme ve Diyet Uzm. Merve Ölmez Şenay Akay Derma Estetik -Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu

15.00 "Atatürk, Spor ve Sağlıklı Yaşam" Uzm. Fizyoterapist Nuri Üçler / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu

16.00 Aqua Zumba / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu - Portatif Havuz

16.00 Yoga Terapi / Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu

16.30 Karşıyaka Belediyesi Bale Ekibi

Ulis Bale Hip Hop Ekibi

Ulis Bale Salsa Ekibi

Viyana Vals Topluluğu

Suzan Divrik Lisesi Dans Ekibi

Tabata Show

İris Spor Hint Dansı

İris Spor Rock&Roll

İris Spor Michael Jackson

İris Spor Karate Ekibi

İris Spor Capoeira Grubu

İzmir Dans Atölyesi

19.00 Gençlik Konseri