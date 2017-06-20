1.97 atlama derecesiyle şampiyon oldu

Torbalı’dan atletizm milli takımına girme başarısına sahip ilk isim olan Ali Berk Erol, Ankara’dan da şampiyonluk madalyası ile döndü. Ankara’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında yüksek atlama branşında 1,97’lik derecesiyle şampiyonluk ipini göğüsleyen Ali Berk Erol, tam 20 rakibini geride bırakarak madalyaya uzandı. Torbalı Belediyesi Spor Okulları koordinatörü Gani Kıratlı tarafından potansiyeli fark edilen ve aylar süren bir antrenman safhasından sonra yüksek Yıldızlar Milli Takımına girerek Türkiye Şampiyonu olan genç sporcunun şimdiki hedefi Macaristan’da yapılacak kısa adı EYOF olan Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları olduğunu belirtildi.

Antrenörü Gani Kıratlı gözetiminde hazırlıklarını sürdüren Ali Berk Erol ise, dünya olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil etmek için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini söyledi.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, belediye spor okullarında 12 ayrı dalda bin 250 öğrencinin antrenörler eşliğinde programlara devam ettiğini, yüzlerce genç yeteneği Türk sporuna kazandırmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Sporcumuz Ali Berk, o kadar rakibini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Gençlerimizle ve elde ettikleri bu başarılarla gurur duyuyoruz. Umarım ileride çok daha büyük başarılara uzanırlar. Biz onların geleceğini hazırlamak için elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz, edeceğiz” dedi.