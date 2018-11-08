2 bin yıllık tarihe 5 yıllık ayıp

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yaklaşık 5 yıl önce özel hastane inşaatının çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi hamamla ilgili kazı çalışmaları bir ilerliyor, bir duruyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 5 yıl önce yapılan özel hastane inşaatı çalışmaları sırasında 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi hamam ortaya çıkmıştı. 5 yıldır ara ara devam eden ve Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen hamamdaki çalışmalar peyderpey ilerliyor.

5 yıldır çalışmalar bir ilerliyor, bir duruyor

Tarihi alana yapılacak hastane sırasında beton atıldığı ve bu beton atılması nedeniyle çalışmaların zorlaştığı öğrenilirken, 5 yıl olmasına rağmen kalıntıların zaman içerisinde ortaya çıkacağı ve betonların kırıldığı belirtildi. 5 yıldır çalışmaların neden ilerleyemediği soruları ise yanıtsız kaldı. Kazı çalışmalarından güvenliğin sağlanması amacıyla emniyet yetkililerinden de yardım istendi.

Ödemiş Müzesi tarafından yapılan çalışmanın bir kurtarma kazısı olduğunu belirtilirken, çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izin ve parasal destekleriyle sürdürüldüğünü ifade edildi.