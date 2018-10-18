2019 yaz sezonunda şıklı ve rahatlık ön planda

Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, dün kapılarını açtı. Sektör temsilcileri, 2019 yaz sezonu kadın ayakkabılarında şıklık ve rahatlığın ön plana çıkacağını söyledi.

Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile Fashion Prime - 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, kapılarını 44. kez açtı. Fuar, sektör profesyonellerini 17-19 Ekim'de Fuar İzmir'de bir araya getirecek. İZFAŞ tarafından düzenlenen, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak iki fuarda 2019 ve 2020 koleksiyonları da görücüye çıktı. Sektör temsilcileri, 2019 yaz sezonu kadın ayakkabılarında şıklık ve rahatlığın ön plana çıkacağını belirtti.

Topuklar kısa ve daha kalın olacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü mezunu olan ve İzmir Ekonomi Üniversitesinde de ders veren Gökhan Talay, “2019 yaz sezonunda parlak renkler moda. Geçen yıllara göre modada biraz daha konforlu ürünler ön planda olacak. Spor ayakkabılar son yıllarda çok revaçta. Artık eskiden göremediğimiz spor ayakkabıları görüyoruz ve bütün markalar da özel koleksiyonlar çıkartıyor. Topuklu ayakkabıların kullanımı devam ediyor ancak topuk boyları biraz daha kısa olacak. Ortalama 7,5 santimetrelik ve kalın topuklu ayakkabılar daha çok kullanılacak. Şık ve rahat ürünler 2019 sezonunda daha sık karşımıza çıkacak” dedi.

Genç tasarımcılar için atölye çalışması

Fuar kapsamında, ayakkabı ve çanta tasarımıyla ilgili bir Tasarımcı Platformu düzenleniyor. Genç tasarımcıları profesyoneller ile buluşturup sektörü güçlendirmek ve uluslararası pazarda trend oluşturabilecek özgün tasarımları ortaya koymak amacıyla düzenlenen platformda “Deri Ürün Tasarımı ve Üretimi Atölyesi” ile “Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Atölyesi” yapılıyor. Burada Gökhan Talay ile birlikte genç tasarımcılarla bire bir ilgilenen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Aksesuar Tasarımı Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Öznur Enes, “Hem öğrenci çalışmalarımızın sergilenmesi, hem de deri ve ayakkabı sektöründe önemli olan alanlarda atölye çalışması gerçekleştirmek için buradayız. İki atölyemizde belli malzeme, taban ve kalıplarla temaya bağlı olarak eskiz süreci yapılacak ve üretim süreçlerini de ziyaretçiler bire bir görecek. Deri ürünler ve ayakkabılar fuarın 3. günü burada sergilenecek” diye konuştu.