2023'e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilikle ilgili temel eğitim

Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak için eğitimlerin verileceğini, bu eğitimlerin sonunda da kursiyerlere Amatör Denizci Belgesi'nin takdim edileceğini kaydetti.

Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak için eğitimler verileceğini söyledi. Köleteli, matör Denizci Eğitim Sistemi (ADES) uzaktan eğitim programlarında bir takım bilgiler aktarılacağı, eğitimlerin sonunda katılımcıların sınava tabi tutulacağını ifade etti. Başkan Levent Köleteli, başvurularında başladığını açıkladı.

Köleteli, "Amatör Denizci Eğitim Sistemi (ADES) uzaktan eğitim programını tamamlayan veya idaremiz tarafından düzenlenecek olan eğitimlere katılanlara, yine idaremiz tarafından belirlenen sınav yerlerinde yazılı sınav yapılacaktır. Bahse konu proje uyarınca, bölgemizdeki eğitim ve sınavlar İzmir Liman Başkanlığının belirleyeceği yerlerde tertiplenecek, eğitimin ardından sınav yapılacaktır. Bu çerçevede, Aliağa Liman Başkanlığımızca Amatör Denizci Sınav müracaatlarının alınmasına başlanılmış olup, sınava girecek adaylara verilecek eğitimin yeri ve tarihi kayıt yaptıran adaylara bilahare bildirilecektir. Sınava girecek adaylar dilerse İzmir Liman Başkanlığınca verilen eğitim yerine ADES programını da kullanarak eğitim alabilecek ve bu programı bitirdiklerini beyan ederek de yazılı sınava katılabileceklerdir" dedi.