216 kilo kaçak tavuk ve hindi eti piyasa sürülecekti

İzmir'in Buca ilçesinde, kaçak kasap dükkanına yönelik operasyonda, 216 kilo kaçak tavuk ve hindi eti ele geçirildi. İş yeri mühürlenirken, görüntülerse mide bulandırdı.

Buca ilçesinde, sağlıksız koşullarda kaçak üretim yapıp, halk sağlığıyla oynayanlara geçit verilmiyor. Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Buca İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti. Göksu Mahallesi'nde, faaliyet gösterdiği kaçak kasap dükkanına operasyon düzenledi. Operasyonda, son derece kötü koşullarda piyasaya sürülmeye hazırlanmış; 31 kilo tavuk, 50 kilo tavuk kıyması, 94 kilo hindi eti ve 41 kilo çekilmiş iç yağ olmak üzere toplam 216 kilo kaçak et ele geçirdi.

Görüntüler mide bulandırdı

Suriye uyruklu Z.A tarafından ruhsatsız olarak işletilen imalathaneyi inceleyen ekipler ayrıca, insan sağlığı ve gıda güvenirliği açısından tehlike oluşturmanın ötesinde mide bulandıran görüntülerle karşılaştı. Temizlik ve hijyenden eser olmayan işletmede yerlere atılmış bozuk et torbaları tespit edildi. Halk sağlığıyla oynayıp, sağlıksız ortamda işlenerek saklanan ürünlere el koyan ekipler, ruhsatsız olarak işletilen kasap dükkanını da mühürledi. Kilolarca sağlıksız gıda maddesini toplayıp halka ulaşmasını engelleyen zabıta ekipleri, ele geçirdikleri 216 kilo eti büyükşehir belediyesi çöp transfer istasyonunda imha etti.