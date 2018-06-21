22. Ali Rıza Ertan Şiir Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 22. kez düzenlenen yarışmanın ödül töreni ünlü şairin Buca Eğitim Fakültesi önündeki büstü önünde yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce şairin katıldığı yarışmada birincilik ödülü Antalya’dan Bekir Badır ve İstanbul’dan katılan Devrim Horlu arasında paylaşıldı.

Henüz 35 yaşında iken 1979 yılında hayatını kaybeden Bucalı şair Ali Rıza Ertan anısına geleneksel olarak düzenlenen Ali Rıza Ertan Şiir Yarışması 22. yılında düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Buca Eğitim Fakültesi karşısında yer alan Ali Rıza Ertan büstü önünde düzenlenen ödül törenine Ertan’ın eşi Nurhan Ertan, oğulları Özgür ve Utku Ertan, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık, Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Ercan Akpınar ile çok sayıda şair yazar ve davetli katıldı.

Jüri üyeliğini Ahmet Günbaş, Halim Yazıcı, Hidayet Karakuş, M. Kadri Sümer ve Ahmet Zeki Muslu’nun yaptığı yarışma sonucunda Antalya’dan “Çöl Bahçıvanı” adlı dosyasıyla katılan Bekir Dadır ile “Boşluklara Doğru” adlı dosyasıyla İstanbul’dan katılan Devrim Horlu birinciliği paylaştı. Yarışmaya “Gösterişten Uzak Arınma” adlı dosyası ile Kocaeli’nden katılan Çağın Özbilgi’ye de başarı ödülü verildi.

22. Ali Rıza Ertan Şiir Yarışmasında ödül kazanan genç şairler Bekir Dadır, Devrim Horlu ve Çağın Özbilgi törende yaptıkları konuşmalarda ‘edebiyatı genç şairler ve şiir kurtaracak’ ortak düşüncesinde birleşerek şiirlerinden örnekler sundular.

Konuşmaların ardından tüm davetliler Ali Rıza Ertan’ın büstüne kırmızı karanfil bırakarak Buca’nın usta şairini özlemle andı.