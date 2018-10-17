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22 kişinin öldüğü göçmen faciasından bir acı haber daha

İzmir’in Menderes ilçesinde, göçmenleri taşıyan kamyonun su kanalına devrildiği sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi.

İzmir'in Menderes ilçesinde, göçmenleri taşıyan kamyonun su kanalına devrildiği sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 12'ye çıktı.


Menderes ilçesinde, mültecileri taşıyan kamyonun su kanalına uçması sonucu aralarında çocuklarında bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştı. Faciadan günler sonra bir acı haber daha geldi. Kaza sonrası yaralı olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yabancı uyruklu kadın, yaşamını yitirdi ve böylece ölü sayısı 23' çıktı.


İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında 2'si yabancı uyruklu 11 kişiyi gözaltına almıştı. Son yapılan operasyonda, 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Kazadan yaralı kurtulan ve ağır vasıta ehliyeti bile bulunmayan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'ın (35) ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sonrasında adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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