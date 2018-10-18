23 kişinin ölümüne neden olan kaçakçılar para derdine düşmüş

İzmir'in Menderes ilçesinde 23 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kaza sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 2'si Irak uyruklu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan kaçakçıların ölümlere rağmen eski bir görüntü izleterek paralarının derdine düştüğü ortaya çıktı.

Menderes ilçesinde Değirmençay'a devrilen kamyonda 23 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesi sonrası emniyet tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada kapsamında gözaltına alınan 2'si Irak uyruklu 11 şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla İzmir Adliyesine sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonun sürücüsü olan ve yüksekten düştüğün yalanını hastanede söyleyen Mustafa Yılmaz (35) da Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sonrasında adliyeye sevk edilmişti.

'Geçiş oldu' diyerek arşiv görüntü izletip para istemiş

Öte yandan gözaltındaki zanlıların olaya ilişkin ifadeleri de ortaya çıktı. Yasa dışı geçiş organizasyonunun kasası olarak adlandırılan şüphelinin verdiği ifadede, toplanan paraları Irak uyruklu göçmen kaçakçısıyla paylaşmadığını söylediği öğrenildi.

Zanlının ifadesinde, kendisine gelen yabancı uyruklu kişinin cep telefonundan deniz yoluyla önceki geçişlere ait bir arşiv görüntüsü gösterip, geçişin olduğu iddiasıyla toplanan paraları istediğini, kendisinin de "beni kimse aramadı" diyerek vermediğini söylediği ifade edildi.