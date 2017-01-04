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04 Ocak 2017 10:00

23 ton atık geri kazanıldı

23 ton atık geri kazanıldı

04 Ocak 2017 10:00

Karşıyaka Belediyesi, öncü bir yatırıma daha imza atarak İzmir’de ilk kez 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu kurdu. Hem doğanın korunmasına hem de ekonomiye katkı sağlayan merkezde, 4 ayda 23 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Karşıyaka Belediyesi, İzmir’in ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu’nu Latife Hanım Mahallesinde inşa etti. Türkiye’nin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onaylı ilk merkezlerinden biri olan üç katlı modern tesis, bin 600 metrekare alan üzerine kuruldu. Geçen eylül ayı itibariyle, 13 ayrı kalemde atık toplanarak geri dönüşüme ve üretime kazandırılmaya başlandı.

4 ayda tonlarca atık toplandı
Tesiste 4 ayda; 15 bin 640 kilogram karışık ambalaj, 2 bin 170 kilogram plastik, bin 600 kilogram atık pil, bin 230 kilogram metal, 962 kilogram bitkisel yağ, 980 kilogram cam ambalaj, 200 kilogram ömrünü tamamlamış lastik, 140 kilogram elektronik atık ve 94 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ilaç toplandı.

Seyyar merkezlerden tesise
1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu’nda biriktirilen atıklar; Zübeyde Hanım Mahallesi KSK 100. Yıl Meydanı yanında ve Mavişehir Ege Park AVM’nin otoparkında oluşturulan seyyar atık getirme merkezlerinden toplanıyor. Karşıyakalılar seyyar merkezlere; ambalaj atıkları, elektronik atıklar, kullanılmış yağ ve atık pilleri bırakabiliyor. Ayrıca vatandaşlar geri dönüştürülebilir atıklarını Latife Hanım Mahallesindeki tesise de götürebiliyor. Burada 13 ayrı grupta toplanan atıklar, lisanslı firmalara teslim edilerek geri dönüşüme ve üretime kazandırılıyor.

"Çevre korunacak, ekonomi kazanacak"
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya ve sağlıklı bir çevre bırakmak için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Yaşadığımız çevre her geçen gün kirlenirken, biz doğa dostu projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda yine öncü olarak; geri dönüştürülebilir atıkların çöpe karışmadan ekonomiye kazandırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla örnek bir yatırıma imza attık. Halkımızın da destekleriyle her yıl tonlarca atık geri kazanılırken, hem doğa korunmuş olacak hem de ekonomiye katkı sağlanacak. Ayrıca, merkezde oluşturduğumuz salondaki uygulamalı eğitimlerle, çocuk ve gençlerimize çevre bilinci aşılanacak” dedi.



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