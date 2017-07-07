23 yıl sonra gözlükten kurtuldu

İzmir’de yaşayan ve ileri derecede miyop olan Yaşar Bayrak (33), uzağı göremiyor, arkadaşlarını tanıyamıyordu. Uzun yıllar boyu uzun olmasına rağmen okulda da hep en önde oturmak zorunda kalan Bayrak, bir çok hastaneye gitti; ama çözüm bulamadı. Bayrak daha sonrada Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena’ya başvurdu. Asena, muayene ardından da Yaşar Bayrak’ı lazer ameliyatı yaptı.

Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Yaşar Bayrak’ın hastaneye geldiği zaman görme gücünün yalnızca yüzde 50 olduğunu ve yapılan femtosaniye lazer ameliyatıyla birlikte bu oranın gözlüksüz olarak yüzde 80- 90 seviyesine ulaştığını söyledi.

Femtosaniye lasik tedavisinde iki göze de aynı operasyondan yapıldığını ve işlemin birkaç dakika sürdüğünü anlatan Asena, “Ameliyat hazırlığıyla birlikte, hasta 10 - 15 dakika ameliyathanede kalıyor. Hastanın ameliyat olduğu gün dinlenmesi ve gözünü kapalı tutması gerekiyor. Ertesi gün ise normal yaşantısına dönebiliyor” dedi.

"Deneyim sahibi olan hekimlere başvursunlar"

Miyop ve hipermetropta olduğu gibi astigmat tedavisinde de femtosaniye lasik uygulaması gerçekleştirdiklerini dile getiren Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nde Başhekim Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, sözlerine şöyle devam etti:

“Halk arasında astigmatizmanın lazerle düzeltilemediğine dair yanlış bir kanı hakim. Astigmat da, miyopi ve hipermetropi gibi belli sınırlara kadar lasik cerrahisiyle düzeltilebiliyor. Eğer 1 numaranın üzerinde astigmat varsa ve hastanın göz yapısı uygunsa lazer tedavisiyle görme kalitesi eski seviyesine döndürülebiliyor. Astigmatı olan bazı hastalar kontakt lens kullanamıyor ve yüksek numaralı astigmatlarda lensler yeterli olmuyor. Eğer göz yapısı uygun değilse ve numara çok yüksekse, göz içi lens (ICL) tedavisi uyguluyoruz ve bu yöntemle de iyi sonuçlar alabiliyoruz. Ameliyat olmak isteyenler, mutlaka bu konuda deneyim sahibi olan hekimlere başvursunlar."