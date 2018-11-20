24 Kasım Öğretmenler Günü Torbalı'da konserle kutlanacak

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde özel bir konser düzenlemeye hazırlanılırken, TRT sanatçılarının yer alacağı konser programı 23 Kasım Cuma akşamı Belediye Kültür Merkezi (BKM)'nde gerçekleştirilecek.

Torbalı Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel etkinlikler düzenleyecek. Öğretmenler Günü'ne özel, 'Telden Dile Torbalı' isimli konser programı, 23 Kasım Cuma akşamı Belediye Kültür Merkezi (BKM)'nde gerçekleşecek. TRT Sanatçısı Ali Çakar'ın sunacağı programa TRT sanatçıları Sabahattin Gülümser ve Gamze Matracı katılacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan konser saat 20.00'de başlayacak. Konserde TRT sanatçıları, Türk Halk Müziği'nin birbirinden değerli eserlerini seslendirecek ve 24 Kasım Cumartesi günü kaymakamlık tarafından düzenlenecek olan Öğretmenler Günü programının ardından da kokteyl verilecek.

Düzenlenecek olan konsere tüm öğretmenleri davet eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Kutsal olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek az. Geleceğimizin mimarı öğretmenlerimize teşekkür etmek adına her yıl farklı programlar düzenliyoruz. Bu vesile ile mesleğine devam eden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Uzun yıllar boyunca öğrencilerini çok büyük bir hassasiyetle, büyük bir fedakârlıkla yetiştirmiş, bugün artık emekli olmuş öğretmenlerimize de, sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Başta görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum" dedi.