268 kiloydu, kick boks ile hayata tutundu ve 170 kilo verdi

Almanya'da yaşadığı futbol yaralanmasının ardından hızla kilo almaya başlayan ve kısa sürede tam 268 kiloya ulaşan Sarah Michel, kick boks ile hayata tutundu. 170 kilo verip 98'e düşen kadın, estetik işlemler için ise İzmir'i tercih etti.

Futbolda yaralandıktan sonra hızla kilo almaya başlayan Sarah Michel, daha sonrada hızla kilo almaya başladı. Şu an 34 yaşında olan kadın, 26 yaşında 268 kiloya ulaştı ve hayatı karardı. Genç kadının bu dönemlerde ise psikolojisi alt üst oldu. Michel, ardından da zayıflamaya karar verdi. Ne yapacağını planlayan Sarah Michel, daha sonra Almanya'da kick boks kursuna yazıldı. Michel'in kursa yazılmasıyla adeta hayatı değişti ve yeni bir hayata ‘merhaba' dedi.

Ağır bir spor olmasına rağmen zayıf olduğu günlerin hayalini kuran Michel, imkansızı başardı. Michel, bir buçuk yılda tam 170 kilo verip 98 kiloya düştü. Michel hikayesini, "Hep kilolu bir çocuktum aslında; ancak bir gün futbol oynarken dizimi sakatladım ve sporu bırakmak zorunda kaldım. Sporu bıraktığım için 26 yaşında 268 kiloya ulaştım. Aldığım aşırı kiloyla beraber her şeyim kısıtlandı ve hayatımı değiştirmeye karar verdim” şeklinde anlattı.

Kısa zamanda hızlı kilo vermesi nedeniyle vücudunda deformasyonlar oluşan Michel, arkadaşının önerisiyle İzmir'deki Özel Can Hastanesine ulaştı. Michel, Estetik Cerrah Op. Dr. Remzi Fırıncıoğulları tarafından gerçekleştirilen Abdominoplasti (karın germe) ve meme estetiği operasyonlarıyla eski güzelliğine kavuştu.

Aldığı fazla kiloları hiçbir yardım almadan kendi çabasıyla veren Michel, "Bu kiloları tek başıma aldım tek başıma vermeye karar verdim. Haftada üç kez kick boks yaptım. Beslenme alışkanlığım her an her şeyi yemek üzerineydi. Çoğunlukla fast food ve çikolata tüketiyordum. Sadece acıktığımda daha sağlıklı şeyler yemeği seçtim. Sıkı bir egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlığı edinerek kilo vermeye başladım. Daha sonra daha ciddi bir değişime ihtiyacım vardı. Bunun için Türkiye'ye gelmeye karar verdim" dedi.

"Türk bir arkadaşım tavsiye etti"

Michel, "İzmir'de ameliyat olmayı Türk bir arkadaşım tavsiye etti. Türk hekimler ve sağlık çalışanlarının hem tıbbi bilgisi hem de becerileri çok yüksek” dedi.

Türkiye'de olmaktan ve aldığı sağlık hizmetinden memnun olduğunu kaydeden Michel, "Almanya'da bir çok kez ameliyat geçirdiğim için hastaneleri ve sağlık hizmetini çok iyi biliyorum. Kendi ülkemde bile bu kadar güzel ilgi ve alakalı görmedim. Hem sağlık hizmetinden hem de insani yönden aldığım hizmetten dolayı mutlu oldum" diye konuştu.