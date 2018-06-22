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22 Haziran 2018 13:37

3 bin öğrenciye çevre eğitimi

Karşıyaka Belediyesi, sene başından bu yana gerçekleştirdiği eğitimlerle yaklaşık 3 bin öğrenciye çevre bilinci aşıladı.

3 bin öğrenciye çevre eğitimi

22 Haziran 2018 13:37

Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, “Giderek kirlenen ve tahrip edilen doğamızı korumak için 7’den 70’e, el ele mücadele etmeliyiz” dedi.


Çevreyi korumak ve zararlı atıkların doğaya olumsuz etkilerini en aza indirmek için bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, öğrencilere ve çocuklara yönelik eğitimlerine hız verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü uzmanları tarafından sene başından bu yana 18 okul ziyaret edildi. Karşıyaka Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonuna da 9 okul konuk oldu.


Yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaşılan eğitimlerde; çevre kirliliği ve türleri, ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve geri kazanımı, bitkisel atık yağlar, atık piller, elektronik atıklar ve enerji verimliliği gibi konu başlıkları ele alındı. Çocukları hem bilinçlendirmek hem de katılımlarını sağlamak amacıyla, belediye tarafından geri kazanım konusunda yürütülen projeler ve kampanyalar da aktarıldı.



“Eğitimler sürecek”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Her geçen gün kirlenen ve giderek daha fazla tahrip edilen doğamız için 7’den 70’e topyekun mücadele etmeliyiz. Bu anlayışla öğrencilerimize yönelik eğitimleri çok önemsiyoruz. Çevre bilincini küçük yaşlarda aşılarsak, geleceği de garanti altına almış oluruz. Doğayı koruyan, çevreye duyarlı ve bilinçli nesiller yetiştirmek için eğitimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.




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