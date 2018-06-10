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10 Haziran 2018 15:12

3 bin yılda bir açan ’Udumbara çiçeği’ şeftali üzerinde bulundu

3 bin yılda bir açtığı iddia edilen ve ’Udumbara çiçeği’ olduğu düşünülen organizma, İzmir Buca’da pazara giden bir vatandaş tarafından bir şeftalinin üzerinde bulundu.

3 bin yılda bir açan ’Udumbara çiçeği’ şeftali üzerinde bulundu

10 Haziran 2018 15:12



İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan market sahibi Ferhan Mahmud Çelebi, bu sabah pazaryerine alışveriş yapmaya gitti. Murat Akkurt isimli pazarcının şeftali tezgahında 3 bin yılda bir açtığı iddia edilen ve ’Udumbara çiçeği’ olduğu düşünülen organizmaya rastlayan Çelebi, büyük şaşkınlık yaşadı ve şeftalinin fotoğraflarını çekti. Çelebi, "Tezgahta dikkatimi çekti. Daha önce öyle bir haber duymuştum ve görür görmez anladım. 5 metrelik şeftali tezgahında ve o kadar şeftalinin arasında nasıl dikkatimi çekti hayret ediyorum. Şimdiye dek dünyada 15 sefer görülmüş. Benim bugün gördüğümle birlikte bu sayı 16 oldu" dedi. Bazı uzmanlar, organizmanın aslında bir böceğe ait yumurtalar olduğunu söylemişti.




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