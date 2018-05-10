’3 fidan’ Bayraklı’da anıldı

Yamanlar Nazım Hikmet Parkı’nda gerçekleşen törende özgün müziğin ünlü temsilcilerinden Cevdet Bağca sahne alırken, 3 Fidan Anıtı’na karanfiller bırakıldı. Konserde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Kimin hangi ırktan, hangi mezhepten, hangi renkten olduğu önemli değildir. Önemli olan insandır” dedi.

1972 yılında katledilen üç fidan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için Bayraklı Belediyesi anma programı düzenledi. Üç fidan anıtının da içinde bulunduğu Yamanlar Nazım Hikmet Rekreasyon Alanı’ndaki etkinlik kapsamında Cevdet Bağca konser verdi. Geçtiğimiz Pazar günü organize edilen ancak hava muhalefeti dolayısıyla ertelenen etkinlikte üç fidan, türkülerle şiirlerle anıldı. 3 Fidan anısına ayrıca çocuklar parka 3 çam fidanı dikti. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve eşi Bahriye Karabağ’ın yanı sıra CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. 3 Fidan Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte CHP Bayraklı ilçe gençlik kolları üyeleri de gösteri düzenleyerek, şiirlerle, mektuplarla 3 Fidan’ı andı.

Yeni Deniz’lerimiz olsun

Konserde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Kızım öğretmen, eşim de öğretmen. Kızımın ismi Deniz. Onun bir hikayesi var. Yıl 1982, çocuğumuz olacak. Dedim ki oğlan da olsa, kız da olsa adı Deniz olacak. Bir iş müracaatına gittim askerlik sonrası. Personel müdürü sordu, ’evrakta çocuğun var mı? Var’ ismi Deniz ama kız mı erkek mi yazmıyor. Bana sordu, ’kız mı? Erkek mi?’ Dedim kız ama bilmiyordu ki; erkek de olsa kız da olsa adı Deniz olacaktı. Benim Deniz Gezmiş’in en çok aklımda kalan sözü idam sehpasında kalan sözüdür. ’Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği ve yaşasın tam bağımsız Türkiye’ demiştir. Bugünküler bunları duysun. Sol siyasette, sol dünya görüşünde kimin hangi ırktan olduğu, kimin hangi mezhepten olduğu, kimin hangi renkten olduğu önemli değildir. Bunu öne koyan adamlar solcu değildir. Solcu için insan önemlidir. Bir insanı unutmak mümkün değil. Sevgili Mahir ve arkadaşları Deniz için ölmüştür. Onu da saygıyla anıyoruz burada. Yeni Deniz’lerimiz olsun" diye konuştu.

Cevdet Bağca, konserin son şarkısını Başkan Hasan Karabağ ile birlikte sahnede söyledi. İkilinin düeti uzun süre ayakta alkışlandı.