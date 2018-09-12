3 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 7 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk toplamda 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Bayraklı ilçesinin Adalet Mahallesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Samur (39) idaresindeki 20 BB 713 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp diğer yola geçerek karşı yönden gelen Olcay Güler (28) idaresindeki 35 AH 6338 plakalı ve Adem Küçükyılmaz (42) yönetimindeki 16 SVA 65 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 3 otomobilden 2'sinin sürücülerinin yanı sıra; Samur'un kullandığı otomobilde bulunan Elif Ademoğulları (26) ile Hüseyin Ceylan, Olcay Güler ile aynı otomobildeki Halise Çiftçi (33) ile eşi Onur Çiftçi (31) ve çocukları 1 yaşındaki Mehmet Umut Çiftçi yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü Küçükyılmaz ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralıların tamamının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.