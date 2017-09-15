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15 Eylül 2017 18:12

3. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

3.

3. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

15 Eylül 2017 18:12

TSYD İzmir Voleybol Turnuvası İzmir Atatürk Voleybol Salonunda başladı. Geleneksel hale gelen turnuvanın ilk maçında Ziraat Bankası ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-1 kazandı.


Salon: İzmir Atatürk Voleybol


Hakemler: Yavuz Akdemir, Fikret Fidan


Ziraat Bankası: Ulaş, Denis, David, Emre, Vojin, Koray (Volkan, Serkan, Enes)


İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak, Özkan, İbrahim, Samuele, Murat, Serhat (Nuri, Caner, Kadir)


Setler: 25-16, 25-20, 24-26, 25-22


Süre: 96 Dk. (23, 25, 28, 20)




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