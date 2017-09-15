3. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nın ilk gün ikinci maçında Arkasspor, Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-1 mağlup etti. Turnuvada yarın saat 16.00’da Arkasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 18.00’de Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankası maçları oynanacak.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış Eren
Arkasspot: Jovovic, Fromm, Matic, Gökhan, Sanchez, Mustafa (Burak, Adis, Bravo)
Afyon Belediye Yüntaş: Fatih, Caner, Cüneyt, Okansivu, , Fragkos, Bahov (Doğuş, Burak, Berk, Oğuzhan, Beytullah, Mehmet)
Setler: 25-23, 28-26, 22-25, 25-16
Süre: 112 dk. (28, 32, 30, 22)