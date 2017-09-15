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15 Eylül 2017 21:06

3. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin düzenlediği ‘3.

3. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

15 Eylül 2017 21:06

TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nın ilk gün ikinci maçında Arkasspor, Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-1 mağlup etti. Turnuvada yarın saat 16.00’da Arkasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 18.00’de Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankası maçları oynanacak.


Salon: Atatürk Voleybol


Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış Eren


Arkasspot: Jovovic, Fromm, Matic, Gökhan, Sanchez, Mustafa (Burak, Adis, Bravo)


Afyon Belediye Yüntaş: Fatih, Caner, Cüneyt, Okansivu, , Fragkos, Bahov (Doğuş, Burak, Berk, Oğuzhan, Beytullah, Mehmet)


Setler: 25-23, 28-26, 22-25, 25-16


Süre: 112 dk. (28, 32, 30, 22)




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