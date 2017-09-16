3. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

İkinci günün ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkasspor’u 3-0’lık sonuçla mağlup etti. Turnuvanın son gününde yarın saat 14:00’de Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, saat 16:00’da Arkasspor-Ziraat Bankası maçları oynanacak.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Cihat Küçükboyacı
Arkasspor: Hasan, Jovovic, Gökhan Gökgöz, Mert, Sanchez, Fromm (Burak, Adis, Bravo, Osman, Muhammet)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner, Burak, Özkan, Serhat, Samuele, İbrahim (Nuri, Görkem)
Setler: 17-25, 21-25, 23-25
Süre: 75 dakika (23, 26, 26)