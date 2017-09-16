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16 Eylül 2017 18:34

3. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen İzmir Kupasında ikinci gün heyecanı başladı.

3. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

16 Eylül 2017 18:34

İkinci günün ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkasspor’u 3-0’lık sonuçla mağlup etti. Turnuvanın son gününde yarın saat 14:00’de Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, saat 16:00’da Arkasspor-Ziraat Bankası maçları oynanacak.


Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi


Hakemler: Arzu Emiroğlu, Cihat Küçükboyacı


Arkasspor: Hasan, Jovovic, Gökhan Gökgöz, Mert, Sanchez, Fromm (Burak, Adis, Bravo, Osman, Muhammet)


İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner, Burak, Özkan, Serhat, Samuele, İbrahim (Nuri, Görkem)


Setler: 17-25, 21-25, 23-25


Süre: 75 dakika (23, 26, 26)




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