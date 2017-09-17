3. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

kez düzenlenen TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nın son gününün ilk maçında Afyon Belediye Yüntaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakanın son setini 15-8 kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, müsabakayı 3-2 kazandı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Fikret Fidan, Arzu Emiroğlu
Afyon Belediye Yüntaş: Burak, Caner, Fragkos, Fatih, Okansivu, Bahov (Beytullah, Doğuş, Burak, Oğuzhan, Mehmet)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner, Burak, Özkan, Serhat, Samuele, İbrahim (Nuri, Görkem, Murat, Berkan)
Setler: 25-20, 23-25, 25-23, 23-25, 8-15
Süre: 125 dakika (22, 28, 30, 29, 16)