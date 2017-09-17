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17 Eylül 2017 17:39

3. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi tarafından 3.

3. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

17 Eylül 2017 17:39

kez düzenlenen TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nın son gününün ilk maçında Afyon Belediye Yüntaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakanın son setini 15-8 kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, müsabakayı 3-2 kazandı.


Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi


Hakemler: Fikret Fidan, Arzu Emiroğlu


Afyon Belediye Yüntaş: Burak, Caner, Fragkos, Fatih, Okansivu, Bahov (Beytullah, Doğuş, Burak, Oğuzhan, Mehmet)


İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner, Burak, Özkan, Serhat, Samuele, İbrahim (Nuri, Görkem, Murat, Berkan)


Setler: 25-20, 23-25, 25-23, 23-25, 8-15


Süre: 125 dakika (22, 28, 30, 29, 16)




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