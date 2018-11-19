30 yıl sonra 'aracısız hayat'

İzmir'de ikamet eden ve özel bir şirkette mali işler sorumlusu olarak çalışan 44 yaşındaki Yasemin Güldaş'ın gözlerindeki bozukluk çocukluğunda fark edildi. Yaklaşık otuz yıldır gözlük kullanan Güldaş, artık gözlüklerinden kurtulmak isteyince de araştırmalar yaparak Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezinden Op. Dr. Onur Aydın'a muayene oldu. Hastayı muayene eden Op. Dr. Aydın, kısa bir süre sonrada ameliyatını yapmaya karar verdi.

Yasemin Güldaş, panik atak rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmaktan ilk baştan korktu. Çocukluktan beri gözlük kullanan Güldaş, doktorundan bir takım psikolojik destek alarak ameliyat oldu ve sağlığına kavuştu. Güldaş, 30 yıl sonra ise gözlüksüz olarak görmeye başladı.

Güldaş, süreci şöyle anlattı:

"Gözlük kullanmaktan çok sıkılıyordum, çocuk yaştan beri kullandığım için artık benim için gözlük kullanmak çekilmez hale gelmeye başlamıştı. Mali işlerle meşgul olmam sebebiyle de gün boyu gözlük kullanmak baş ağrısına sebep oluyordu. Bu şikayetlerimi bilen bir aile dostumuz, Op. Dr. Onur Aydın'ın yaptığı bir ameliyattan bahsetti, bunun üstüne araştırmaya başladık ve Onur Beye muayene olmaya gittik. Ben aynı zamanda panik atak hastasıyım. Bu sebeple hem ameliyat olmak istiyordum; hem de ameliyat düşüncesi beni korkutuyordu. Bu alanda da doktorum Onur Aydın ve ekibi bana psikolojik destek verdi. Ameliyatımı oldum, çok kısa bir süre sonra günlük yaşantıma devam ettim, hiç ağrım sızım olmadı. Güneş gözlüklerimi bile numaralı gözlüğe çevirip kullanabiliyordum. Şu an kendi gözlerimle aracısız olarak bakabiliyorum, görebiliyorum, çok mutluyum" dedi.

"Uzağı görme sorunu kalmayan hastamız gözlüklerini attı"

Güldaş'ın ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Aydın, "Hastamız Yasemin Hanım, bize gözlüklerinden kurtulmak için müracaat etti. Kendisini muayene ettik; kornea incelemesi, göz numaralarının tespiti, gözün yapısı uygun mu değil mi diye özel topografi cihazımızla ölçümleri gibi gerekli tetkikleri gerçekleştirdik. Bu test ve tetkikler sonucunda hastanın göz yapısının ameliyat için uygun olduğunu gördük. Hastayla birlikte ameliyat günümüzü kararlaştırdık. Yasemin Hanıma Femto Second Laser ameliyatı uyguladık. Operasyonumuz çok başarılı geçti. Hastamız ameliyattan çıktığı gün hafif bir göz sulanması oldu; ertesi gün ise hastamız günlük yaşantısına devam etti. Uzağı görme sorunu kalmayan hastamız gözlüklerini attı. Bundan sonra sadece normal bir güneş gözlüğü kullanabilecek" şeklinde konuştu.