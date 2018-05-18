31 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, İzmir MİT Bölge Başkanlığı, Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 118 gaybubet evine düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 73 şüpheliden 31’ini adliyeye sevk etti. Geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilen 42 kişiden 27’si ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 12 şüpheli de haklarında soruşturma yürütülen illere gönderilmişti.