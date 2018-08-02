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02 Ağustos 2018 10:34

35 çocuk erkekliğe adım attı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 35 çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı.

35 çocuk erkekliğe adım attı

02 Ağustos 2018 10:34


Medical Park İzmir Hastanesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Karşıyaka Kaymakamlığı ile Karşıyaka Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı işbirliği ile sünnet töreni düzenledi. Törende, 35 çocuk sünnet oldu. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen etkinlikte Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba tarafından sünnet olan çocuklara hediyeleri takdim edildi. Genel Müdür Kubba, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu belirterek böyle bir projede yer aldıkları için çok memnun olduklarını dile getirdi.


Operasyonları gerçekleştiren Op. Dr. Ali Çiftçi ise, "Çocuklarımızın sünnetini, enfeksiyonlardan arındırılmış steril şartlarda, cerrahi ve anesteziye bağlı gelişebilecek komplikasyonlara acil ve etkin müdahale edilebilecek ekip ve ekipmanlarla gerçekleştirdik. Çocuklarımızın sağlıklarıyla ilgili bir problem yok. Ben böyle bir sosyal projede yer aldığım için çok memnunum" dedi.




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