35 milyon TL'lik hibrit sisteme Ankara'dan tam destek

Ege Üniversitesi'nin (EÜ) enerji tüketim maliyetini azaltıp enerjinin verimli kullanımını sağlamak amacıyla EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü, Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi(BESTMER) tarafından hazırlanan yaklaşık 35 milyon TL'lik proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderildi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da destek sözü verdiği projeyle ilgili EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Maliyetini 4.5 yıl gibi kısa sürede amorti edecek projenin ileri ki aşamalarında güneş enerjisi sistemlerini üretebileceğimiz tesisi de kurmayı düşünüyoruz. Sistem ülkemizin ekonomisine de ciddi destek sağlayacak. Hem ekonomik hem de çevreci olması açısından projeye çok önem veriyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi'nin enerji tüketim maliyetini azaltıp enerjinin verimli kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanan yaklaşık 35 milyon TL'lik projenin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderildiğine dikkat çeken Rektör Budak, "Kısa süre önce kurulmasına rağmen Ü Güneş Enerjisi Enstitüsü, Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi(BESTMER) önemli çalışmalara imza attı. Üniversitemizin 2017 enerji tüketim maliyeti elektrik ve doğal gaz olmak üzere yaklaşık 25 milyon TL. Bu ciddi bir rakam ve bilim insanlarımız bu maliyeti yüzde 50 oranında düşürmek amacıyla bir proje hazırladı. Projemizi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderdik; ayrıca akademik yıl açılış törenimize gelerek bizleri onurlandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Binali Yıldırım da konuşmasında projemizin hayata geçirilmesi için destek vereceğini söyledi. Merkez yerleşkemiz ve hastanemizde kurulacak sistem kendini 4.5 yıl gibi kısa bir sürede amorti edecek. Sonraki aşamalarda ise üretim hattını da oluşturmak istiyoruz” diye konuştu. Rektör Budak, EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü ve BESTMER Sorumlusu Prof. Dr. Günnur Koçar'ı tebrik etti.

Milli ve yerli

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin; ısı, elektrik ve soğutma, merkez yerleşkenin de ısı ve elektrik enerji ihtiyacını karşılaması planlanan projede; 3 MW güneş enerjisi sistemi, 5 MW trijenerasyon sistemi ve 5 MW kojenerasyon sistemi yer alıyor. Üretim hattının kurulmasıyla “Milli ve Yerli GES” üretiminin gerçekleşmesi hedefleniyor. Böylece, her yıl 50 lisansüstü öğrencinin; hücre, panel üretimi, sistem kurulumu ve sistem izlenmesi konularında uygulamalı olarak eğitim alması sağlanacak. Her yıl en az 200 ara elemanın, fotovoltaik sistemlerde üretimden kuruluma kadar olan süreçler için teknik eğitimi yapılacak. Hücre ve panel üretim proseslerini özel sektöre açarak, her bir ekipmanın Türkiye'de üretilebilmesine yönelik AR-GE, SANTEZ gibi projeler hayata geçirilecek.

Trijenerasyon Sistemi ve Kojenerasyon Sistemi nedir?

Kojenerasyon Sisteminde, elektrik ve ısının bir arada üretilmesi esas olduğu; böylece yüksek verimlilik elde edilmesi mümkün olduğu bildirildi. Sistem ayrıca, Lokal olarak elektrik üretiminin avantajının o esnada ortaya çıkan ısının değerlendirilebilmesi olarak da adlandırılıyor.

Trijenerasyon ise Kojenerasyon sisteminden farklı olarak geri kazanılan ısı enerjisi hem ısıtma hem de soğutma amaçlı olarak kullanılabilmesi olarak biliniyor.