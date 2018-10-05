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4. Allways TSYD İzmir Voleybol Turnuvası: Arhavi Belediye: 3 - Galatasaray: 2

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 4.

Allways TSYD İzmir Voleybol Turnuvasında ilk günün ikinci maçında Arhavi Belediye, Galatasaray'ı 3-2 yendi. Turnuvada 6 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'de Arkasspor-Arhavi Belediye ve saat 17.00'de Galatasaray-İkbal Belediye Afyon Yüntaş maçları oynanacak.



Salon: İzmir Atatürk Voleybol


Hakemler: Yılmaz Duman, Ferhat Büyükpamukçu


Arhavi Belediye: Mustafa Ramazanoğlu, Ian Iereshcenko, İbrahim E. Başaran, Roman Danilov, Armin Mustedanovic, Fatih Eren Uğur (Murat Palavar, Mehmet Özbek, Murat Karakaya)


Galatasaray: Yasin Aydın, Emin Gök, Selçuk Keskin, Roland Gergye, Doğukan Ulu, Oliver Venno (Can Ayvazoğlu, Melih Sıratça, Muzaffer Yönet, Onurcan Çakır, Özgür Türkmen, Ertuğrul Gazi Metin)


Setler: 22-25, 25-17, 16-25,


Süre: 110 dakika (28, 23, 21, 24, 14)

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