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4. Allways TSYD İzmir Voleybol Turnuvası: Arkasspor: 3 - Arhavi Belediye: 0

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 4.

Allways TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ikinci gün maçında Arkasspor, Arhavi Belediye'yi 3-0 yendi.



Salon: İzmir Atatürk Voleybol


Hakemler: Arzu Emiroğlu, Özlem Özdemir


Arkasspor: Mert Matiç, Murilo Radke, Robert Taht, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija (Joao Paulo Bravo, Mert Burak)


Arhavi Belediye: Mustafa Ramazanoğlu, Ian Iereshcenko, Murat Palavar, Roman Danilov, Armin Mustedanovic, Fatih Eren Uğur (Mehmet Özbek, Murat Karakaya, Alper Özdemir)


Setler: 25-23, 25-20, 25-17


Süre: 73 dakika (26, 25, 22)

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