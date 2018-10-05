4. Allways TSYD İzmir Voleybol Turnuvası: Arkasspor: 3 - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 1

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin düzenlediği 4.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 4. Allways TSYD İzmir Voleybol Turnuvası Arkasspor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş maçıyla başladı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan maçta Arkasspor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.
Salon: İzmir Atatürk Voleybol
Hakemler: Fikret Fidan, Cevat Ülgen
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Cihan, E.Caner Çiçekoğlu, Mihajlo Stankovic, Muhammet Ertuğrul, Niels Klapwijk, Luke Smith (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu)
Arkasspor: Murilo Radke, Joao Paulo Bravo, Hasan Sıkar, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matiç (Mert Burak, Muhammed Kaya, Robert Taht)
Süre: 108 dakika (26, 28, 24, 30)