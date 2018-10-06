4. Allways TSYD İzmir Voleybol Turnuvası: İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Galatasaray: 1

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 4.
Allways TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde oynan ikinci maçta İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Galatasaray'ı 3-1 yendi. Turnuvada 7 Ekim Pazar günü saat 14.00'de İkbal Belediye Afyon Yüntaş-Arhavi Belediye ve saat 16.00'da Arkasspor-Galatasaray maçları oynanacak.
Salon: İzmir Atatürk Voleybol
Hakemler: Ebru Ayata, Eyüpcan Kayışoğlu
Galatasaray: Muzaffer Yönet, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Oliver Venno, Roland Gergye, Emin Gök (Melih Sıratça, Ertuğrul Gazi Metin, Can Ayvazoğlu, Özgür Türkmen, Ufuk Minici, Selim Kalaycı)
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Gökhan Çatal, Mihajlo Stankovic, Muhammet Ertuğrul, Niels Klapwijk, Luke Smith, Burak Hascan (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu, Mehmet Hacıoğlu, Tunç Ayhan, Fırat Kartal, Berk Özbek)
Setler: 25-19, 24-26, 19-25, 19-25
Süre: 108 dakika (24, 30, 31, 23)