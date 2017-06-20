4 aylık Suriyeli bebek yeniden hayata tutundu

Yasa dışı yollarla İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na kaçmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli 4 aylık Melek bebek, Çeşme Devlet Hastanesinde yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. 15 Haziran Perşembe günü, saat 08.00 sıralarında Çeşme Devlet Hastanesine getirilen 4 aylık Suriyeli Melek Assayyol, denizde boğulma tehlikesi geçirdiği belirtilmesi üzerine hemen müşahede altına alındı.

Çeşme Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kartal, Suriyeli ailenin yurt dışına kaçmaya çalışırken, Melek bebeğin suda boğulma tehlikesi atlatması üzerine jandarma tarafından hastaneye getirildiğini belirterek, “Melek bebek, ilk geldiğinde tamamen mor, oksijen satürasyon değerleri 80’lerin üzerinde, üşüme ve titremesi olan bir kız çocuğumuzdu. Hemen ilk müdahalesini yaptık. Oksijen desteği verdik. Vücut sıcaklığı 34-35 dereceydi. Vücut ısısını arttırmaya çalıştık” diyerek yapılan ilk müdahaleyi anlattı.

Melek bebekte beslenme eksikliği de belirlediklerini ifade eden Dr. Kartal, “Ailesi Melek bebeği, yaşadıkları koşullardan dolayı çok besleyememiş. Boğulma tehlikesi geçirmesinden dolayı da kan şekeri 300-350’lere kadar yükselmişti. Değerler, normal değerlerin çok üzerindeydi. Bu değerler, vücudun hem yeterli beslenemediğini hem de sıvı kaybı olduğunu gösteriyordu. Oksijen desteğiyle, vücut ısısının artmasını sağladık. Kan değerlerini ve böbrek fonksiyonlarını yerine getirmek için serum tedavisine başladık. Ailesinden öğrenebildiğimiz kadarı ile iyi beslenemediği, ishal nedeniyle sıvı kaybı olduğu ve genel durumunun bozukluğunun bu nedenlerle olduğunu gördük. Serum tedavisi ile böbrek fonksiyonları normale döndü. 350’lerde olan kan şekeri, serum tedavisi ile normal sınırlara döndü. Metabolik problemleri toparladıktan sonra, hastamızı taburcu ettik” diye konuştu.

“5,5 ayda 3 bin 553 mültecinin tedavisi yapıldı”

Çeşme Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Atıl Birol ise Dünya Mülteciler Günü’nde Melek bebek gibi mülteci çocukların yaşadıklarına dikkat çekerek, “Misafirperverliği ile bilinen Türkiyemizde, biz de Çeşme Devlet Hastanesi ekibi olarak, üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. 2016 yılında 6 bin 175 mülteci hasta hastanemizde muayene olmuş ve tedavisi yapılmıştır. 2017 yılında da, yılbaşından bu yana geçen 5,5 aylık süreçte de 3 bin 553 mülteci hastanın muayene ve tedavisi yapıldı. 9 Nisan 2017 tarihinde, ne yazık ki bir mülteci annenin bebeği ölü olarak doğdu. 21 Mart 2017 tarihinde ve 13 Haziran 2017 tarihlerinde de 2 mülteci anne kız çocuğu dünyaya getirdi. 15 Haziran 2017 tarihinde de suda boğulma tehlikesi geçiren 4 aylık Suriyeli Melek bebeğimizi tedavi ederek hayata bağlamanın haklı gururunu, Çeşme Devlet Hastanesi ekibi olarak yaşıyoruz” dedi.