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06 Temmuz 2018 16:56

4 gün önce kaybolmuştu, kilometrelerce ilerde bulundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 4 gündür kayıp olan 50 yaşındaki zihinsel engelli Fikriye Aygün, Balçova ilçesinde bulunurken, engelli şahıs bir süre Basmane Garında eve gitmemek için direndi, daha sonra ise ikna edildi.

4 gün önce kaybolmuştu, kilometrelerce ilerde bulundu

06 Temmuz 2018 16:56


Ödemiş ilçesine bağlı Bozyaka Mahallesinde yaşayan zihinsel engelli Fikriye Aygün, geçtiğimiz 2 Temmuz 2018 tarihinde en son görüldüğü Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanlığı yanından kaybolmuştu. Fikriye Aygün’ün kaybolmasının ardından kendisinden haber alamayan eşi Ali Aygün ile Bozyaka Mahalle Muhtarı Halil Körük, Ovakent Jandarma Komutanlığına giderek kayıp müracaatta bulunmuşlardı. Aradan geçen saatler ve günlere rağmen 50 yaşındaki kadından haber alınamazken, aileye sevindirici haber polisten geldi. Aygün, Balçova’da bulundu ve daha sonrada ilçeye gelen aileye teslim edildi.


Aygün’ün Ödemiş’ten İzmir’e trenle gidebileceği tahmin edilirken, aile Ödemiş ilçesinden bir hasta nakil ambulansı istedi. Aileye buradan olumsuz yanıt gelince Ödemiş Belediyesini aradı ama belediyede yaşlı kadına araç göndermedi.


Yaşlı kadın, bulunmasının ardından ise bir süre Ödemiş ilçesine gitmemek için Basmane Garında oturdu. İlçeye gitmemek için bir kaç saat direnen Fikriye Aygün, daha sonra ise ikna edilerek aile aracılığıyla Ödemiş’e gönderildi.




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