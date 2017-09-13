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13 Eylül 2017 20:17

4 gündür kayıp olan 16 yaşındaki genç kız bulundu

İzmir Bayraklı’da 4 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki genç kız, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kendisini kaçırdığı iddia edilen akrabası ile birlikte bulundu.

4 gündür kayıp olan 16 yaşındaki genç kız bulundu

13 Eylül 2017 20:17


İzmir’in Bayraklı ilçesinde 16 yaşındaki Latife A., pazar günü, çarşıya gitmek için evden çıkmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu genç kız bulunarak ailesine teslim edildi.


Emniyet güçlerinin 4 adrese yaptığı baskın sonucu Latife A., kendisini kaçırdığı iddia edilen akrabası M.S. (30) ile birlikte bulundu. Kızlarının sağlıklı bir şekilde bulunduğunu öğrenen anne Sevda A. ile baba Gazi A. kızlarının bulunmasında yardımcı olanlara teşekkür etti. Gazi A., "Sevinçliyiz, kızımız pazartesi günü okuluna başlayacak. Kızımızı kötü insanların elinden aldık" dedi.




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