4 gündür kayıp olan lise öğrencisi bulundu, 1 kişi gözaltında

İzmir'in Tire ilçesinde okula gitmek için evden ayrılan 15 yaşındaki lise öğrencisi, 4 gün sonra Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Tire ilçesi Bahçekahve semtinde oturan dedesi Kadir Ezgi'nin evinde kalan lise öğrencisi Pınar Ezgi (15), dört gün önce okula gitmek üzere sabah 08.00'de evden ayrıldı ve genç kızdan bir daha haber alınamadı. Pınar Ezgi'nin babası Selim Ezgi, kızının bulunması için emniyete ve jandarmaya başvurdu. Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri de her yerde genç kızı aramaya başladı. Tire Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekip kurdu, her yeri didik didik etti. Pınar Ezgi, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulundu. Olayla ilgili ise F.K. isimli bir kişi gözaltına alındı. Pınar Ezgi jandarma tarafından teslim alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.