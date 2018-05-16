4 kıtadan edebiyatçılar İzmir’de buluşuyor

kez düzenlenen “İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali”, 18-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kültürpark’ta düzenlenecek “Güzellik” temalı festivale Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtasından 9 ayrı ülkenin şair ve yazarları katılacak.

Edebiyat dünyası bir kez daha İzmir’de buluşuyor. İlki 2015 yılında “Edebiyat Özgürleştirir”, ikincisi ise geçtiğimiz yıl Eylül ve Ekim aylarında “Edebiyat Barıştırır” sloganlarıyla düzenlenen İzmir Edebiyat Festivali’nin üçüncüsü, 18-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kültürpark’taki etkinlik alanlarında düzenlenecek olan festivalin bu yılki teması ise “Edebiyat Güzelleştirir” olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve direktörlüğünü Haydar Ergülen’in üstlendiği festivalde Türkiye’den ve farklı ülkelerden katılımcılar, İzmirli edebiyatseverlerle panellerde, söyleşilerde, okumalarda, dinletilerde ve atölyelerde bir araya gelecek. Festival kapsamında tiyatro ve dinleti gibi etkinliklerin yanı sıra Hüsnü Arkan da bir konser verecek.

Onur konuğu Hasan Ali Toptaş

Türkiye’nin en önemli şair ve yazarlarını İzmirlilerle buluşturan festivalin bu yılki Onur Konuğu, Türkçe’nin en önemli yazarlarından Hasan Ali Toptaş olacak. Toptaş, 18 Mayıs’taki açılışta ve 19 Mayıs’taki söyleşide İzmirli okurlarla buluşacak.

Türkiye’nin en önemli edebiyatçılarını ağırlamanın yanı sıra her yıl çok sayıda yabancı yazar ve şairi de konuk eden Uluslararası İzmir Edebiyat Festivalinde bu yıl ABD, Çin, Tunus, Romanya, İtalya, Finlandiya, Almanya ve Belçika’dan konuklar yer alacak.

Masal ve Şiir Kürsüsü

Baharı edebiyatla karşılamak isteyen İzmirli edebiyatseverlere zengin bir program sunan İzmir Edebiyat Festivali, bu yıl bir ilke de sahne olacak. Kültürpark’ta kurulacak olan Masal Kürsüsü ve Şiir Kürsüsü ile masallarını ya da şiirlerini izleyicilerle paylaşmak isteyenlere söz verilecek.