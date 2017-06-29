40 derece sıcaklık onlar için serin hava

İzmir Büyükşehir Belediyesinin asfalt işçileri, hem güneşin kavuran ışınları hem de asfaltın 160 dereceyi bulan sıcaklığıyla mücadele ediyor.

Libya üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla yaz mevsiminin en sıcak zamanlarının yaşandığı, termometrelerin 40 dereceyi aştığı şu günlerde, en büyük sıkıntıyı hiç kuşkusuz ekmeğini güneş altında çalışarak kazanmak zorunda olanlar çekiyor. Kışın yağışlar nedeniyle yıpranan yollardaki asfalt kaplamaları yenilemek için sıcak yaz günlerinde aralıksız çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi asfalt ekipleri, adeta yolu tutabilmesi için gerekli ısı olan 160 dereceye ulaşmış asfalt malzemesiyle birlikte yanıyor.

İZBETON Merkez Asfalt plentinden 160 derece sıcaklıkta çıkan asfaltın dökülecek alana kamyonlar vasıtasıyla geldiğini belirten Asfalt Uygulama Şefi Mesut Şarlak, “Yazın gelmesiyle birlikte asfalt harekatına başladık, çünkü hem hava hem de zemin koşulları asfalt serimine elverişli. Mevsim sıcaklığının 40 dereceyi aştığı bugünlerde asfaltın ilk dönüm sıcaklığı ise 160 derece. İşçilerimiz çok zor şartlar altında çalışmak zorunda olsalar da zaman zaman molalar verilen çalışmalarımızı aksatmadan, personelimizin sağlığını da düşünerek hareket ediyoruz. Yazın gelmesiyle birlikte asfalt harekatına başladık ve şu anda hedeflerimizin yüzde 40’ını tamamladık” dedi.

"Sıcaklık bizi yıldıramaz"

Yaklaşık 20 yıldır asfalt serimi işi yapan ekip başı Ali Karaca, yazın en sıcak günlerinde en sıcak işi yaptıklarını belirterek, “Asfalt serimi yaparken yanımızdan geçen insanlar asfaltın sıcaklığından şikayet ediyor. Biz ise her gün o sıcaklık altında çalışıyoruz. Bu kadar sıcak bir ortamda çalışmak gerçekten çok zor. Ancak kentlilere zamanında hizmet götürebilmek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek bizi mutlu ediyor” diye konuştu. 160 derecelik asfalt seriminde görevli Özkan Çarpar ise duygularını şöyle özetledi:

"İzmirliler kentin meşhur sıcaklığında yanarken, biz ise asfaltın sıcaklığıyla kat be kat yanıyoruz. Bazen sıcaklık bizi yıldırsa da bu durumdan şikayetçi değiliz. Çünkü terlememize değiyor; hemşehrilerimize hizmet getirebilmekten mutluyuz. Biz sıcakta çalışmaya alıştık; sıcaklık bizi yıldıramaz."

1.8 milyon tonluk asfalt hedefi

Bayındır ve Bergama’da iki yeni şantiyeyi hizmete alarak asfalt ve parke üretiminde rekor kapasiteye ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonuna bu yıl da hızlı bir giriş yaptı. 2017 yılında 1 milyon 800 bin tonluk asfalt serimi hedeflenirken, kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kavurucu sıcağa aldırış etmeden çalışmalarını sürdürüyor.