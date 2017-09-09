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09 Eylül 2017 14:32

40 göçmen denizde nefes kesen operasyon sonucu yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 40 göçmen bindikleri lastik botta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

40 göçmen denizde nefes kesen operasyon sonucu yakalandı

09 Eylül 2017 14:32


Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler dün sabah saatlerinde bir grup göçmenin kaçak yollarla yurt dışına kaçmak üzere denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen hareketli lastik bot Sahil Güvenlik Botu tarafından kısa bir süre sonra durduruldu. Botta bulunan Suriye uyruklu 12 erkek, 10 kadın, 18 çocuk olmak üzere 40 düzensiz göçmen yakalandı.


Ayrıca, nefes kesen operasyonda göçmenlerin yakalanma anları Sahil Güvenlik ekipleri tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin göçmenleri taşıyan lastik bota yaklaştığı ve botu durdurup göçmenleri yakaladığı anlar görülüyor.




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