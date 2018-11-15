40 yıldır kaktüs meyvesi satıyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan Ali Akçil, yaklaşık 40 yıldır Çeşme Çarşısı'nda kaktüs meyvesi satarak geçimini sağlıyor.

Frenk yemişi, frenk inciri, frencir, kaynana dili, eşek inciri, dikenli incir, babutsa gibi adlarla da bilinen kaktüs meyvesi, yaklaşık 40 yıldır Ali Akçil'in geçim kaynağı oldu. Bahçesindeki ve dağlarda yetişen kaktüslerden toplayan Akçil, bu ürünleri Çeşme Çarşısı'ndaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nin yanında satışa sunuyor.

Haziran ayından ekim, kasım aylarına kadar Çeşme Çarşısı'nda kaktüs meyvesi satan Ali Akçil, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Akçil, kaktüs meyvesini soyarak müşterilerine verirken, meyvenin sağlık yönünden yararlarını da anlatıyor.

Sıcak ve kurak bölgelerde yetişen kaktüs meyvesi; İzmir, Muğla, Adana, Antalya ve Mersin illerinde bolca bulunuyor. C vitamini yönünden oldukça zengin olduğu bilinen kaktüs meyvesi, açlık hissini bastırma özelliği ile diyet yapanlarında son yıllarda gözdesi haline geldi.