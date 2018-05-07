44 yıl sonra sahibini bulan hikaye

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Kaya, fırsat buldukça İzmir’in Halkapınar semtinde kurulan bit pazarından eski fotoğraflar, filmler, defterler alarak koleksiyon yapıyordu. 2016 yılının Haziran ayında yine bit pazarına giden Dilek Kaya, 1970’li yılların başında yazılmış mektuplar, aynı kişiye ait not defteri ve öğrenci kimliğini 5 lira ödeyerek satın aldı. Mektupların merkezinde; ailesi İzmir’de yaşayan, 18-19 yaşlarında, Ankara Fen Lisesi mezunu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Kazım Küçükalp adlı müzik ve spor meraklısı, çok yönlü bir genç yer alıyordu. Bir mektupta genç adamın arkadaşları tarafından Artvin Kaçkarlar Altıparmak Dağlarına yapılacak tırmanışa davet edildiğini okuyan Dilek Kaya, internette yaptığı araştırmada Kazım Küçükalp’in, o tırmanışta kaza geçirdiğini ve Türkiye’nin dağ kazalarında ölen 3. kişisi olduğunu öğrendi. Hayat dolu olan Küçükalp’in, 19 yaşında hazin bir şekilde son bulan hikayesinden çok etkilenen Kaya, genç adamın hayatını, çekeceği belgeselle ölümsüzleştirmek istedi.

John Lennon’ın “Hayat, siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir” sözünü hatırlatan Doç. Dr. Dilek Kaya, “Bu hepimiz gibi Kazım için de geçerli. Bu film, benim başıma gelen en güzel şeydi” diyerek filmin ortaya çıkış sürecini anlattı. Kaya, “Bu, beni bulan bir hikaye. Her şey iki yıl önce bit pazarında başladı. Kazım, mektuplarıyla, yaşadıklarıyla, hayatıyla beni anlamlı bir yolculuğa çıkardı. Kazım’ın yaşadığı eve gittim, mektuplarda yazan isimlerden o dönemki arkadaşlarına, ağabeyi Attila ve yeğeni Burak Kazım Küçükalp’e ulaştım. Hepsi de bana çok yardımcı oldu. Yaklaşık iki yılda İzmir, Ankara, İstanbul ve Artvin’de çekimleri gerçekleştirdik. Artvin’de tırmanış öncesi Kazım’ı gören, kurtarma operasyonuna katılan köylülerle görüştük. Toplamda 27 kişi ile görüşme yapıldı. Bu yolda pek çok arkadaşım, öğrencim, kalpleriyle, bilgi ve becerileriyle bana eşlik etti. Pek çok yeni, güzel insan tanıdım. Onlarla birlikte bir yandan Kazım’ın hikayesini yeniden kurarken öte yandan 70’li yılların Türkiye’sine, gençlik kültürünün dışavurumlarına baktık, hatırlamaya çalıştık. Filmimiz, Yaşar Üniversitesi tarafından Bilimsel Araştırma Projesi olarak desteklendi. Yaşar Üniversitesine, genç ve cesur ekibime ve bu anlamlı yolculukta bize eşlik eden herkese kalpten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“En iyi arkadaşım diye hatırlayacağım”

Okuduğu mektuplar, yaptığı görüşmelerde, Kazım’ın; kısa olsun, uzun olsun insanların hayatından geçerken hep iyi bir iz bıraktığını gördüğünü ifade eden Dilek Kaya, “En son da bana dokundu. Beni çok güzel bir yolculuğa çıkardı, hiç tanımadığım biri yaptı bunu Bir adam düşünün o kadar iyi ki herkes onu o yaşında ‘Baba’ diye çağırıyor, 44 yıl önce yalnızca 5 dakika gören kişi bile onu unutmuyor. İki hiç tanışmayan insanız ama ‘Kazım senin için ne?’ deseler, arkadaşım derim. Hiç bir şeyi birlikte yaşamadık ama onu en iyi arkadaşlarımdan biri diye hatırlayacağım” diye konuştu.

İlk gösterimi yapıldı

Filmin ilk gösterimi, önceki gün, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampusu Konferans Salonunda yapıldı. İlk gösterime Kazım’ın ağabeyi Attila, yeğeni Burak Kazım Küçükalp, Ankara Fen Lisesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden arkadaşları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kazım’ın ağabeyi Attila Küçükalp, “Kardeşim 19 yaşında hayatının baharında aramızdan ayrıldı. Bu hayatta bir izinin olması gerekirdi. Kimsesi yok, akrabası yok yalnızca biz varız ve bir kabri var. 44 yıl sonra hatırlanması, böyle bir filmle ölümsüzleşmesi beni çok mutlu etti. Dilek Hocamıza ve onunla ilgili hatıralarını anlatan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Yeğeni Burak Kazım Küçükalp de bu filmle amcasını tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

TRT Belgesel Ödüllerinde finale kaldı

Öte yandan, “Kazım” Belgeseli, 10. TRT Belgesel Ödüllerinde Ulusal Profesyonel Kategori’de finale kalan 12 filmden biri olmayı da başardı. Film, bu kapsamda 10-14 Mayıs tarihleri arasında, İstanbul’da da gösterilecek. Yarışma sonuçları 14 Mayıs akşamı yapılacak ödül töreninde açıklanacak. Doç. Dr. Kaya, filmin, uluslararası film festivallerine uzun metraj belgesel kategorisinde değerlendirilmek üzere gönderildiğini de ifade etti.