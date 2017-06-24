46 öğrenci ülkelerinin İzmir elçisi oldu

EXPO bursu bir çok öğrencinin de hayatını değiştirdi.

EXPO Bursu ile yaşamı değişen Mouftau Damoudou Afa Sabi de, Matematik bölümünü tamamlamasının ardından Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programından 4.00 not ortalamasıyla mezun oldu. "Hayallerimin peşinden koşuyorum" diyen Sabi, İEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Ekonomi Doktora Programına başvurdu. Afrika Kıtasında yer alan Togo Cumhuriyetinden yola çıkarak İzmir’e gelen Sabi, “Üniversite eğitimim için burs arıyordum. Ülkemde, üniversite eğitimi iyi verilemiyor. Bu alanda destek yok ve eğitim öğrenci olayları nedeniyle durabiliyor. Çalışkan insanlar da eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalabiliyor. Bir arkadaşım aracılığıyla İzmir Ekonomi Üniversitesinin EXPO bursu sağladığını duydum. Başvurumu tamamladım. Eylül 2011’den bu yana İzmir’deyim ve uluslararası bir eğitim alıyorum” dedi.

Yüksek lisans programını tamamlamasının ardından ekonomi alanında doktora programına başlamak istediğini kaydeden Sabi, akademisyen olmak istediğini ifade etti. İzmir Ekonomi Üniversitesinin eğitim dilinin İngilizce olmasının büyük bir avantaj olduğunu belirten Sabi, “Bugüne dek çok şanslı olduğumu düşünüyorum. İngilizce ve uluslararası bir eğitim aldım. Akademisyen olmak istiyorum. Bunun yanı sıra doktoramı tamamlayıp ülkeme dönüp, ülkemin ekonomik kalkınmasında da yer almak istiyorum. İzmir’de, Türkiye’de okuduğum için çok şanslıyım. Burası benim ikinci vatanım ve ben İzmir’in gönüllü elçisiyim” diye konuştu.

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mbwana Mohamed Kitendo, Hajara Babandede, Mouftau Damoudou Afa Sabi, Mariam Marizuq, Alex Boateng Obeng de Türkiye sevdalısı olarak mezun oldu. Ayrıca İEÜ Konferans Salonunda gerçekleştirilen Lisansüstü Mezuniyet Töreninde İEÜ Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, İşletme Enstitülerinden 115 öğrenci, İEÜ ve 10. Yıl marşı eşliğinde keplerini attı.