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23 Haziran 2017 14:39

48 göçmen son anda kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 48 göçmen, son anda kurtarıldı.

48 göçmen son anda kurtarıldı

23 Haziran 2017 14:39


Edinilen bilgiye göre, sabah 05.50 saatlerinde Sığacık Körfezi içerisinde kaçak göçmen ihbarı alan deniz polisi botu, hemen bölgeye intikal etti. Sahil güvenlik uçağının da desteği ile botu gören ekipler, hemen göçmenlere müdahale etti. İçerisinde çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu 48 göçmen, batmak üzere olan bottan son anda kurtardı. Göçmenler, gerekli sağlık muayeneleri ve yasal işlemleri sonrasında Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğünce göç idaresine teslim edildi. Organizatörlerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.




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