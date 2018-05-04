“4N1K-2”nin İzmir galası Optimum’da

00’da İzmir Optimum’da gerçekleşecek. Gençlerin heyecanla beklediği filmin oyuncuları gala öncesinde özel söyleşide sevenleri ile buluşacak.

İzmir Optimum AVM sinemalarında yapılacak galada 4N1K-2 filmi, izleyenleri renkli ve keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek ile Cemrehan Karakaş gibi genç jenerasyonun popüler oyuncularının üstlendiği “4N1K- 2” filmi için nefesler tutuldu.

4N1K -2 filminin başrol oyuncuları Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek ile Cemrehan Karakaş film gösterimi öncesinde seyirci ile buluşacak ve daha sonra genç oyuncular 16.30’da Cinemaximum sinemalarında filmi sevenleri ile birlikte izleyecek.