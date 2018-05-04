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04 Mayıs 2018 14:54

“4N1K-2”nin İzmir galası Optimum’da

Senaryosu Deniz Coşkun tarafından kaleme alınan, Murat Onbul yönetmenliğinde beyazperdede sevenleri ile buluşacak olan “4N1K-2” filminin İzmir özel gösterimi 6 Mayıs Pazar günü, 16.

“4N1K-2”nin İzmir galası Optimum’da

04 Mayıs 2018 14:54

00’da İzmir Optimum’da gerçekleşecek. Gençlerin heyecanla beklediği filmin oyuncuları gala öncesinde özel söyleşide sevenleri ile buluşacak.


İzmir Optimum AVM sinemalarında yapılacak galada 4N1K-2 filmi, izleyenleri renkli ve keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek ile Cemrehan Karakaş gibi genç jenerasyonun popüler oyuncularının üstlendiği “4N1K- 2” filmi için nefesler tutuldu.


4N1K -2 filminin başrol oyuncuları Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek ile Cemrehan Karakaş film gösterimi öncesinde seyirci ile buluşacak ve daha sonra genç oyuncular 16.30’da Cinemaximum sinemalarında filmi sevenleri ile birlikte izleyecek.




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