4N1K -2’nin İzmir galasına büyük ilgi

Genç kuşağın fenomeni olan 4N1K-2 filminin oyuncuları İzmir’de sevgi seli ile karşılandı.

Birbirinden ünlü filmlere, galalara ve ünlü isimlere ev sahipliği yapan İzmir Optimum şimdi de 4N1K-2 filmi ve oyuncularına ev sahipliği yaptı. Binlerce İzmirlinin katıldığı gala seyirciden oldukça yoğun ilgi gördü.

Fabrika Yapım ve FOX’un yapımcılığı üstlendiği, 4N1K -2 filminin başrol oyuncuları Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer ile Cemrehan Karakaş film gösterimi öncesinde seyirci ile buluştu. Filmlerinin bu kadar ilgi görmesinin ve coşkulu kalabalığın kendilerini gururlandırdığını söyleyen oyuncular çok mutlu olduklarını dile getirdi. Binlerce genç hayranı ile selfie çekilen oyuncular galadan sosyal medya aracılığıyla da canlı yayın yaparak Türkiye’yi selamladı. Daha sonra genç oyuncular Cinemaximum sinemalarında büyük ilgi gören filmlerini sevenleri ile birlikte izledi.