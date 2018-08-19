5 kaşık kavurma 520 kalori

Tuğçe Kahraman, "5 yemek kaşığı kavurma tükettiğiniz zaman 520 kalori kadar bir enerji, 42 gram kadar da yağ alıyorsunuz. Ancak etleri haşlama veya ızgara olarak tüketirseniz, 300 kalori ve 10 gram yağ alıyorsunuz" dedi. Kahraman, etlerin tereyağı veya kuyruk/iç yağ koyulmadan, kendi suyunda ve kısık ateşte pişirilmesini önerdi.

Kentin asırlık hastanesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, yükselttiği kalite standartlarıyla hastalıklara şifa olurken, bilinçlendirme faaliyetlerine de büyük önem veriyor. Kurban Bayramı öncesinde sağlıklı beslenme önerilerini vatandaşlarla paylaşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuğçe Kahraman, Kurban Bayramı’nda et tüketirken dikkat edilmesi gereken noktaları bir bir anlattı. Dr. Kahraman, “Kurban Bayramı’nda kırmızı et ve tatlı tüketimi artmakta. Özellikle kalp-damar, hipertansiyon, diyabet ve mide-bağırsak hastalığına sahip bireyler çok dikkatli olmalı” dedi.

Eti tüketirken haşlama ve ızgara yöntemlerin tercih edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Dr. Kahraman şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı’nda kavurma kaçınılmaz. 5 yemek kaşığı kavurma tükettiğiniz zaman 520 kalori kadar bir enerji, 42 gram kadar da yağ alıyorsunuz. Ancak etleri haşlama veya ızgara olarak tüketirseniz, 300 kalori ve 10 gram yağ alıyorsunuz. Etler kavrularak pişirilirken, tereyağı veya kuyruk/iç yağ koymamaya mutlaka dikkat etmeliyiz. Etlerin kısık ateşte kendi suyuna pişirilmesi tercih edilmelidir."

"Dinlendirilmemiş et yemeyin"

Kesim öncesinde hayvanlara yem verildiğinde ve strese sokulduğunda etin kalitesinin olumsuz yönde etkileneceğini belirten Dr. Kahraman, “Yeni kesilmiş etin hem pişirmesi hem de sindirilmesi zordur. Bu nedenle kesilen et sığırlarda 12-24 saat, koyunlarda 8-12 saat dinlendirilmelidir. Etleri büyük parçalar şeklinde değil tek pişirimlik miktarlarda buzdolabı poşetlerine koyup buzdolabının buzluk kısmında veya dondurucuda saklanmalıdır. Buzdolabında -2 derecede en fazla 1 hafta, -18 derecede 4 ile 6 ay arasında saklanabilir" diye konuştu.

İkramlara dikkat

Kırmızı et yemeği çeşitlerinin öğle öğününde tercih edilmesi gerektiğini de söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuğçe Kahraman, önerilerini şöyle sıraladı:

"Güne mutlaka ve mutlaka kahvaltı öğününü atlamadan başlamanız gerek. Akşam yemeğinde sebze ve kuru baklagil yemekleri tercih edilmelidir. Özellikle doymuş yağ ve kolesterolce zengin olan yağlı etler ve sakatattan uzak durulmalıdır. Bayram ziyaretlerinde ise çikolata, şerbetli hamur tatlıları yerine meyve, kuru meyve, sütlü tatlılar ikram edilmelidir. Asitli meşrubatlar, hazır meyve suları yerine ise açık çay, bitki çayları, ayran veya cacık tercih edilmesi daha sağlıklıdır. Bayram boyunca çay, kahve, meşrubat tüketiminin artması su içimini azaltmaktadır. Sağlıklı bir beslenme için günde 2,5-3 litre su içilmelidir. Sağlıklı yaşam için gerekli olan fiziksel aktiviteye de bayram boyunca devam edilmelidir."