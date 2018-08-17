5 milyon aboneye hizmete veren firmaya yeni icra kurulu başkanı

Eylül 2011’den bu yana, elektrik dağıtım sektörünü temsil eden ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin genel sekreterliğini yürüten Uğur Yüksel, 8 Ağustos tarihinden itibaren ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak göreve başladı. Enerji, bilişim ve savunma sanayii sektörlerinde 30 yılı aşan deneyime sahip olan Yüksel, iş hayatına 1987 yılında Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığında başladı ve savunma sanayiinde ileri teknoloji geliştirilmesine yönelik projelerde proje yöneticisi olarak yer aldı. 2001’de Türkiye’nin ilk tekno parkı olan ODTÜ Teknokent ‘in kurucu genel müdürlüğünü üstlenen Yüksel, 2008-2011 yılları arasında, Lotus Enerji’de Türkmenistan’da enerji santrali, iletim ve dağıtım hattı projelerinin yürütülmesinde satın alma ve iş geliştirme direktörü olarak görev yaptı.

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Elektrik Mühendisliği’nde yapan Yüksel, Drexel Üniversitesi’nden (ABD) işletme yüksek lisans derecesine sahiptir.