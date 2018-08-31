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31 Ağustos 2018 10:52

5 ton çöp çıkan Şahin Tepesi kirlilikten arındırılıyor

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta belediye ekipleri, rutin temizlik çalışmalarına ek olarak, geniş kapsamlı bölgesel temizlikler de yapıyor.

5 ton çöp çıkan Şahin Tepesi kirlilikten arındırılıyor

31 Ağustos 2018 10:52

İlçenin en ücra noktasına kadar yürütülen çalışmalardan biri de Gültepe Semti’ndeki, Şahin Tepesi olarak bilinen bölgede gerçekleştirildi.


İzmir Körfezi’ne bakan manzarası, kente hakim konumuyla özellikle hafta sonları bölgeye gelenler tarafından adeta çöp yuvası haline gelen Şahin Tepesi, ekipler tarafından tertemiz oldu. Ormanlık alanın da yer aldığı bölgede çöplerin gelişi güzel atılmasının bir felakete neden olmaması için ekipler; tonlarca boş cam şişe, naylon torba, pet şişe, çeşitli atıklar ve kurumuş ot yığınları ekipler tarafında toplandı. Çok geniş bir alanda yapılan temizliğin ilk gününde yaklaşık 5 ton çöp toplandı. Yetkililer, bölgede yapılan temizliğin bir kaç süreceğini belirtti.


Detaylı temizliğin ormanlık alanın devamında yer alan Konak Belediyesi Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nın çevresini de kapsayacağını dile getiren yetkililer, sıcak havalar nedeniyle şişelerin mercek görevi göreceğini ve kuru otların tutuşmasıyla orman yangınının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. Yetkililer, hem bölgede ikamet eden hem de manzarası nedeniyle Şahin Tepesi’ne gelen vatandaşların özellikle çevreye cam şişe atmamaları ve çevreye daha duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Sıcak havaya rağmen gün boyu çalışan ekipler, bir kaç gün içinde istenmeyen kokulardan ve görsel kirlilikten bölgeyi tamamen arındıracağını bildirdi.




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